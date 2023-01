Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 15 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 15 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna sarà dalla vostra parte, favorendo i rapporti di coppia, quelli sociali ed anche l’aspetto economico. Alcuni di voi potrebbe avere una proposta di viaggi interessanti, sfruttate l’occasione fino in fondo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 15 gennaio 2023), il fine settimana vi donerà più energia, che se ne andrà nella direzione dell’amore… Un feeling particolare potreste averlo con i nati sotto i segni del Capricorno e della Vergine, ma anche con il Leone nonostante qualche possibile intoppo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna in opposizione può arrecare qualche fastidio e creare perplessità, ma l’importante è recuperare. Il fine settimana segnerà un aspetto più favorevole e concreto nelle relazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante il fine settimana riuscirete a risolvere un problema che vi sembrava una montagna, anche grazie all’aiuto di un familiare. Se avete questioni aperte con amici meglio chiarirvi in questi giorni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 15 gennaio 2023), in questo fine settimana avete voglia di riposare. Solo riposare. Non fare nulla. Possibile uno scontro con il capo, o comunque con chi limita il vostro raggio d’azione. Dovete prendere le cose con calma.

PESCI

Cari Pesci, nutrite un grande amore per gli altri e siete generosi, al contempo siete anche molto emotivi e quando la vostra misura va oltre il limite, uscite fuori dalla realtà e perdete il controllo. Un piccolo disagio potrebbe riversarsi in amore e nei rapporti con gli altri.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: il fine settimana vi donerà più energia, che se ne andrà nella direzione dell’amore…