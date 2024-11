Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 8 novembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 8 novembre 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, con Venere amica l’amore sarà appetitoso e piccante, concluderete il mese con un dolce sentimento. Il vostro cuore vuole un abbraccio tenero e sensuale, più appassionato che mai. Per quanto riguarda il lavoro, non mettetevi a fare il bastian contrario proprio ora…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 8 novembre 2024), le stelle suggeriscono una certa serenità… se possibile. I rapporti d’amore potrebbero risentire in certe giornate della eccessiva agitazione. Per quanto riguarda il lavoro, mettetevi in movimento e ricordatevi che le stelle vi vogliono energici, attivi e molto sicuri di voi stessi.

GEMELLI

Cari Gemelli, chi ha tradito ora è tornato a più miti consigli. Siete in forma e potete cercare un nuovo amore o tentare vecchie strade… Dobbiamo inoltre ricordare il transito di Venere, che si associa alla opposizione di Mercurio, rappresenta la capacità di eliminare qualche dubbio legato al passato. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle che permettono di pensare a qualche importante progresso da mettere in cantiere dal prossimo mese.

CANCRO

Cari Cancro, i genitori del segno devono essere più presenti nella vita dei figli. Potrebbero esserci delle incomprensioni, bisogna ascoltare bene se sono i figli a chiedere aiuto. Per quanto riguarda il lavoro, non bisogna assolutamente pensare che le cose non funzionino.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 8 novembre 2024), Venere favorevole. Il pianeta dell’amore avrà effetti eccezionali sul vostro umore e all’inizio della settimana quando combinerà bene con la Luna. Per quanto riguarda il lavoro, se vi piace azzardare poi non dovete lamentarvi se qualcosa non va per il verso giusto.

VERGINE

Cari Vergine, gli amori che hanno bisogno di assestamenti e chiarimenti rischiano di diventare ingovernabili, in certe giornate poi potreste mettere in discussione tutto. Per quanto riguarda il lavoro, questo cielo inaugura una stagione di cambiamenti se vivete una situazione indipendente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 NOVEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: con Venere amica l’amore sarà appetitoso e piccante, concluderete il mese con un dolce sentimento.