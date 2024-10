Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 4 ottobre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 4 ottobre 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la vostra unione è già stata sottoposta a tante sensazioni diverse, se ha resistito fino ad adesso possiamo dire che non sarà indebolita ma addirittura rafforzata da queste stelle. Dobbiamo ricordare, infatti, che l’opposizione di Venere è terminata da giorni. Per quanto riguarda il lavoro, accelerazione per dei nuovi progetti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 4 ottobre 2024), Venere in opposizione non porta nuove risorse in amore. Per quanto riguarda il lavoro, il problema non siete voi ma alcune persone con cui collaborate… Non sarà sempre facile mantenere la calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, periodo di revisione per le coppie formate da tempo. Chi si è separato può ripensarci, ma è certo che prima di ritrovare fiducia ci metterà del tempo. I nuovi incontri sono da valutare giorno dopo giorno. Per quanto riguarda il lavoro, state aspettando gratifiche anche se cambiamenti sono in corso.

CANCRO

Cari Cancro, evitate di ripensare a tutto quello che nel corso degli ultimi mesi ha determinato afflizione e tormento. Se avete chiuso una storia d’amore, non pensateci più. Per quanto riguarda il lavoro, questa settimana lascia il tempo che trova solo per la dissonanza di Mercurio e Sole.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 4 ottobre 2024), se di recente c’è stata una crisi sembra difficile recuperare, almeno per ora… Da un punto di vista affettivo la situazione torna a vostro favore solo tra qualche settimana. Per quanto riguarda il lavoro, il mese di ottobre è un mese che permette di andare avanti con le sfide e persino in qualche caso di vincere… Coraggio!

VERGINE

Cari Vergine, il vostro segno zodiacale è fin troppo cervellotico, dovreste cercare di fare le spalle larghe rispetto a problemi che arrivano dal mondo del lavoro. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni contratti andranno rivisti, progetti saranno studiati nuovamente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: buone notizie sia sul fronte dell’amore sia sul lavoro.