Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 3 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 3 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 3 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, quella di domani sarà una giornata di forza in amore, cercate di approfittarne. Giove contrario ostacolerà invece se avete una causa in corso: provate a cercare una mediazione. In questo periodo avete bisogno di maggiore riposo.

TORO

Cari Toro, per voi si preannuncia una giornata intensa e positiva per quanto riguarda i sentimenti e le relazioni interpersonali: i pianeti sono intriganti. Cercate di essere più tranquilli. Se dovete portare avanti un progetto di lavoro, fatelo entro la fine di questo mese.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani (3 luglio) in amore vivrete una fase di recupero, avrete buone stelle che vi accompagneranno almeno fino alla metà del mese, ma se aspettate una risposta bisogna fare attenzione alla Luna contraria. Bene il lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, giornata favorevole per l’amore grazie a una bella situazione astrologica. Le amicizie che nascono adesso posso trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro possono arrivare buone proposte. Avanti così.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, qualche incontro potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più importante: lasciatevi andare. Marte è dalla vostra parte sia per i sentimenti sia per il lavoro e potrebbe arrivare una bella risposta.

VERGINE

Cari Vergine, cercate di non innervosirvi e di non dare risposte avventate al partner: rischiate di rovinare il rapporto. Sul lavoro si registrano dei miglioramenti, ma avete ancora delle difficoltà legate al passato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello Cancro: giornata favorevole per l’amore grazie a una bella situazione astrologica.

