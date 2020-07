Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 3 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 3 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate di evitare nervosismi e polemiche inutili. Siete stanchi, provate a ritagliare del tempo per riposarvi, avrete anche meno difficoltà nel gestire i problemi sul lavoro…

SCORPIONE

Cari Scorpione, i pianeti sono positivi per i sentimenti, ma la situazione sarà migliore a partire dal 7 agosto, quando Venere inizierà un transito davvero bello nel vostro segno. Anche sul lavoro le cose iniziano ad andare meglio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, i single devono cercare di uscire e fare nuove conoscenze: solo così potranno incontrare la persona giusta. Sul lavoro state per ritrovare una buona energia dopo un periodo di stasi: la Luna vi protegge.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi nessuna novità in amore: in questi giorni chi è single non è in cerca, mentre chi è in coppia viaggia tranquillo. Per quanto riguarda il lavoro ci sono stati dei problemi che ancora danno delle preoccupazioni…

ACQUARIO

Cari Acquario, per voi si prospetta un’ottima giornata per i sentimenti grazie all’influsso positivo di Venere, Marte e Luna. Cercate solo di riposare di più, siete un po’ stanchi ultimamente. Sul lavoro potrebbe arrivare a breve la notizia di un bel cambiamento.

PESCI

Cari Pesci, cercate di fare attenzione in amore, perché avete la Luna opposta che ostacola le relazioni. Per quanto riguarda il lavoro dovete cercare di affrontare le questioni in sospeso…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: ottima giornata per i sentimenti grazie all’influsso positivo di Venere, Marte e Luna

