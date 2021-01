Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 29 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 29 gennaio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, domani non sottovalutate gli incontri: con l’inizio di febbraio l’amore vi offrirà qualche opportunità in più. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di risolvere un debito maturato nel corso degli ultimi due anni!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (29 gennaio 2021), la Luna sta agitando il vostro cuore: c’è ancora qualche dubbio di troppo da dissipare. Per quanto riguarda il lavoro, non è un periodo di crescita: è probabile che voi dobbiate fare economia.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore le sensazioni che nasceranno nel weekend saranno buone. Per quanto riguarda il lavoro, Giove e Saturno saranno con voi: vi aiuteranno a costruire qualcosa di solido e stabile.

CANCRO

Cari Cancro, in questa fine di gennaio in amore potrebbero esserci delle difficoltà con i nati sotto il segno del Capricorno e Ariete. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete risolvere qualche problemino legato alla vostra attività.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 29 gennaio 2021), la Luna sarà ancora nel vostro segno e in amore andrà molto meglio. Per quanto riguarda il lavoro, state aspettando una proposta importante. Tenete duro.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospettano buone notizie per l’amore: domani – 29 gennaio 2021 – le stelle favoriscono i sentimenti e il mese si chiuderà con Luna e Marte dalla vostra parte. Capitolo lavoro: nell’ultimo periodo ci sono state troppe spese o dissidi…

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: in arrivo ottime notizie per l’amore. Bene anche il lavoro

