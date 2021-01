Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 29 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 29 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani cercate di vivere l’amore senza pregiudizi e condizionamenti. Per quanto riguarda il lavoro, gestite tutto con prudenza: nei prossimi giorni potrà anche arrivare una bella notizia!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna sarà contraria: cercate di non alimentare polemiche inutili in amore. Capitolo lavoro: potrebbe arrivare una proposta interessante e la voglia di fare cose nuove potrebbe spingervi a buttarvi…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani – venerdì 29 gennaio 2021 – la Luna sarà favorevole: approfittatene e godetevi l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, sarà difficile che in questi giorni non ci sia un buon recupero!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si prospettano buone notizie per l’amore: la fine di una relazione potrebbe finalmente portare belle emozioni e avrete tanta voglia di ripartire. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci delle difficoltà ma voi saprete come affrontare gli ostacoli.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (29 gennaio), l’atmosfera sarà pesante in amore e nelle relazioni familiari. Per quanto riguarda il lavoro, a febbraio ci sarà una concentrazione di pianeti in Acquario che potrebbe portare belle novità…

PESCI

Cari Pesci, Venere è favorevole, ma la Luna tornerà in opposizione a partire da domani: massima attenzione in amore. Capitolo lavoro: non è il momento di fare grandi cambiamenti. Siate calmi e pazienti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: domani godetevi l’amore! Recupero sul lavoro.

