Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 27 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 27 gennaio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nelle prossime ore riuscirete a risolvere una questione che vi sta a cuore. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà la possibilità di fare qualcosa in più: entro la metà dell’anno potrete anche avere una bella conferma. Un amore nato in questi giorni potrà evolvere ancora meglio dal 20 febbraio. Avete quindi un mese di tempo per vivere i sentimenti in maniera più intensa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 27 gennaio 2023), possibile qualche discussione famigliare per questioni economiche. Fate attenzione anche ad un ex. Il 16 maggio Giove entrerà nel segno, quindi più ci si avvicina a quel giorno e meglio andrà. Fate attenzione ai rapporti con i segni Leone e Bilancia, può nascere qualche incomprensione che sarebbe meglio evitare. Venere ha iniziato un transito importante nel segno che potrà aiutarvi anche se volete conquistare qualcuno.

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è qualche ombra in queste ore…. Non tutti sono dalla vostra parte. La situazione generale vi rende un po’ tesi, sarà vostro compito cercare di non riversare questa tensione anche nella sfera sentimentale. Fino alla fine del mese sarà meglio evitare passi falsi…

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore dovrete fare attenzione alle questioni pratiche. Qualcuno potrebbe essere un po’ troppo generoso o distratto. Fate attenzione a dove lasciate le chiavi di casa o il portafogli. Venere è di nuovo dalla vostra parte e nei prossimi giorni andrà meglio. In amore si sta per risvegliare qualcosa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 27 gennaio 2023), la situazione lavorativa in questa fase rappresenta un punto debole. Fate attenzione in famiglia se c’è qualche disputa… La prudenza dovrà poi essere doppia nei rapporti con i nati sotto i segni dei Gemelli e dell’Acquario. Avrete tempo per decidere un rinnovo nel lavoro. Se avete in mente qualcosa portatela avanti entro i primi giorni del mese di maggio.

VERGINE

Cari Vergine, entro il mese di febbraio potrebbe arrivare una bella soddisfazione. In queste 24 ore l’unico momento negativo ci sarà la mattina, quando potreste sentirvi già stanchi a causa delle troppe cose da fare. Domenica cercate di trovare un momento per starvene per conto vostro. Venere è contraria, ma non perdete la pazienza in amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: riuscirete a risolvere una questione che vi sta a cuore. Lavoro? Ci sarà la possibilità di fare qualcosa in più.