Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 26 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 26 novembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nelle prossime ore non sono esclusi dei colpi di fulmine, attenzione! Per quanto riguarda il lavoro, avete dei validi progetti per il futuro. Provateli a mettere in pratica con fiducia e coraggio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 26 novembre 2021), eventuali chiarimenti potranno essere affrontati nella giornata di domenica 28 novembre. Per quanto riguarda il lavoro, non tiratevi indietro e fate valere le vostre esigenze.

GEMELLI

Cari Gemelli, nelle prossime ore sono favoriti gli incontri grazie al buon aspetto della Luna. Per quanto riguarda il lavoro, da qualche tempo occore fare buon viso a cattivo gioco.

CANCRO

Cari Cancro, in amore è arrivato il momento migliore per fare incontri interessanti. Capitolo lavoro: avete voglia di cambiare ruolo. Perché non provarci? Coraggio!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 26 novembre 2021), nelle prossime ore ci saranno incontri piuttosto emozionanti, non fatevi cogliere impreparati. State sul pezzo. Per quanto riguarda il lavoro, soddifazioni in arrivo per i nati sotto questo segno.

VERGINE

Cari Vergine, buon momento per l’amore con domani – 26 novembre 2021 – la Luna che transita nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, novità in arrivo, fatevi trovare pronti e sul pezzo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: ottimo momento per il segno grazie alla Luna in transito.