Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 26 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 26 febbraio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, approfittate di questo momento in cui Luna è favorevole: ottime notizie dal fronte dell’amore. Per quanto riguarda il lavoro, non si può dire che questo sia un periodo negativo, però bisogna porre rimedio a degli errori fatti nel 2020.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (26 febbraio), i sentimenti in questo febbraio non sono stati dei migliori. C’è però una notizia positiva: il mese è ormai agli sgoccioli. Per quanto riguarda il lavoro, le migliori occasioni stanno arrivando in questi giorni. Tenete duro.

GEMELLI

Cari Gemelli, se avete incontrato una persona che vi interessa, fatevi avanti. I rapporti con un ex sono ancora conflittuali, cercate di evitarli… Capitolo lavoro: domani – 26 febbraio 2021 – dovrete affrontare alcune situazioni con più chiarezza del solito.

CANCRO

Cari Cancro, gli ultimi tre giorni di febbraio porteranno consiglio: soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Nel lavoro sta per iniziare un periodo di maggiore stabilità rispetto al recente passato: dovrete però fare una scelta drastica.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, vivete l’amore senza preclusioni e senza aspettative. Per quanto riguarda il lavoro, è probabile che voi abbiate avuto un periodo complicato. In questi giorni tanti saranno i cambiamenti, poche le certezze.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è piena, forse un po’ impegnativa per il vostro segno: attenzione ai Pesci, Gemelli o Sagittario. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione astrologica si prospetta positiva: restano però i soliti dubbi sulla vostra posizione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: ottime notizie dal fronte dell’amore.

