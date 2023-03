Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 24 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 24 marzo 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di domani, venerdì 24 marzo 2023, potrete organizzare un incontro piacevole. Particolarmente favoriti i single. C’è chi ha deciso di mettersi in gioco, facendo nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime settimane potete sfruttare qualche buona idea. Quella in arrivo sarà una giornata attiva e fruttuosa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 24 marzo 2023), state attenti a non esagerare con le parole nel corso di queste ore, perché quello che dite potrebbe essere causa di qualche problema. Per quanto riguarda il lavoro, non siete contenti di quello che state facendo, ma per il momento non ci sono altre opportunità, quindi dovete fare buon viso a cattivo gioco.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna è favorevole. Se il vostro partner non vi ascolta dovrete parlare di questo problema prima o poi. Per quanto riguarda il lavoro, non vi va di accettare ruoli che non desiderate. La vostra intelligenza e il vostro intuito naturale insieme a una disposizione favorevole del Sole e di Giove vi faranno vivere una giornata fruttuosa, ma anche ricca di esperienze ed eventi interessanti.

CANCRO

Cari Cancro, chi ha intenzione di ricominciare una storia deve considerare il fatto che il passato ha comunque il suo peso. Per quanto riguarda il lavoro, se ci sono contratti in scadenza probabilmente pretenderete di più. Siete stanchi dei vostri problemi, dovete provare a rilassarvi. Fatelo per il vostro bene. State con i cari e non pensate al lavoro…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 24 marzo 2023), la Luna è nel segno, potreste sentirvi vicini ad una persona che vi interessa. Per quanto riguarda il lavoro, in questi giorni avrete qualche piccola soddisfazione. Siete rimasti un po’ delusi da qualcuno che apprezzate veramente, che cercherà di tradirvi o tramare alle vostre spalle.

VERGINE

Cari Vergine, c’è ancora un po’ di agitazione in amore, anche se rispetto a inizio mese sembrate molto più forti. Per quanto riguarda il lavoro, avete una bella idea per il futuro, potrete svilupparla nel corso delle prossime settimane. La salute potrà darvi qualche piccolo problema, magari sarete un po’ stanchi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: potrete organizzare un incontro piacevole. Particolarmente favoriti i single. Bene anche il lavoro.