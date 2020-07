Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 24 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 24 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 24 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, grande cautela in amore per il vostro segno. Evitate discussioni inutili, specie con il partner, se non volete litigare inutilmente. Nervosismo e tensione nell’aria, anche a livello familiare, cercate quindi di mantenere la calma. Sul lavoro se avete dei progetti ambiziosi da realizzare, portateli avanti con entusiasmo.

TORO

Cari Toro, giornata quella di domani – 24 luglio – secondo l’oroscopo di Paolo Fox davvero positiva in amore. La Luna infatti è positiva e quando è così la differenza si vede. Se avete dei progetti da realizzare, sia sul fronte lavorativo che per quanto riguarda lo studio, è il momento di fare un punto della situazione è capire da che parte state andando, prima di prendere decisioni importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata confusa e sottotono in amore. Se dovete prendere delle decisioni importanti, affidatevi ai saggi consigli di chi vi vuole davvero bene. Non potete infatti sempre pensare di fare di testa vostra. Periodo positivo sul lavoro, anche se non mancano le difficoltà.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sono giornate davvero positive per il vostro segno sul fronte sentimentale. Sfruttatele a pieno, perché poi dalla prossima settimana le acque saranno più agitate. Cercate allora di andare dritti per la vostra strada evitando discussioni. Positivo anche il lavoro, siete carichi di energia e voglia di fare.

LEONE

Cari Leone, il Sole dalla vostra parte vi riscalda e vi dà certezze che mancavano da tempo. Riuscirete così ad amare e a ritrovare il sorriso dopo un periodo piuttosto sottotono per il vostro segno. Ultimamente infatti vi innervosite senza motivo, per cui evitate discussioni inutili specie a livello familiare. Portate avanti i vostri progetti.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani le cose migliorano in amore e saranno al top ad agosto, quando Venere non sarà più contraria. Sul lavoro siete chiamati a prendere decisioni importanti: cercate di capire bene cosa volete per il vostro futuro e valutare pro e contro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Cancro: giornate molto positive sia sul fronte lavorativo che su quello amoroso.

