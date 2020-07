Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 24 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 24 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata all’insegna della tensione e del nervosismo. Siete molto agitati, però dovete ricordare che le difficoltà fanno parte della vita, per cui dovete accettarle con maggiore filosofia, consapevoli che riuscirete a superarle. Opportunità da cogliere al volo sul fronte lavorativo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrete problemi all’interno della coppia: meglio parlarvi e chiarire, piuttosto che covare dentro dei malumori. Discussioni e tensioni non mancano, ma meglio parlarsi e dirsi in faccia ciò che si pensa. Avete voglia di dare una svolta alla vostra vita, per cui dovete capire se la relazione che state vivendo, anche se nata da poco, sia quella giusta. Voglia di cambiamenti anche sul lavoro.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se una relazione che state vivendo non vi soddisfa, è il momento di chiuderla definitivamente e voltare pagina. D’altronde non ha senso se vi provocano solo agitazione e ansia. Sul lavoro i problemi e le tensioni non mancano: qualche collega potrebbe mettervi il bastone fra le ruote.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox siete riusciti finalmente a risolvere più di qualche problema a livello sentimentale che vi toglieva il sonno, e ora avere recuperato serenità. Sul lavoro siete in attesa di novità importanti, magari per dare una svolta alla vostra carriera. Abbiate fiducia nelle vostre capacità.

ACQUARIO

Cari Acquario, approfittate del weekend in arrivo per fare nuove conoscenze e incontri, sia sul piano delle amicizie che in amore. I prossimi mesi saranno decisivi per il vostro futuro, per cui progettateli al meglio. Sul lavoro le cose migliorano, ma occhio al portafogli: non spendete oltre le vostre possibilità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox dovrete fare i conti con più di qualche difficoltà sul fronte sentimentale a causa della Luna in opposizione. Se vivete due storie contemporaneamente, è il caso di mettere un freno e prendere una decisione. Non è infatti una situazione che può andare avanti a lungo. Nuove opportunità sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: avete ritrovato la serenità perduta e potrete ottenere risposte importanti sul lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 24 luglio 2020 Oroscopo Branko oggi, giovedì 23 luglio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 23 luglio 2020