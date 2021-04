Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 23 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 23 aprile 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, attenzione perché potrebbero esserci litigi e tensioni in particolare con i nati del segno della Vergine. Potete comunque ottenere ottime rassicurazioni e portare avanti le vostre relazioni, anche se ultimamente vi state concentrando molto sul lavoro. Chi ha un’attività in proprio può togliersi ottime soddisfazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in amore potrebbero esserci spiacevoli dispute per cui potreste facilmente perdere la pazienza. Per fortuna nell’arco della giornata le cose miglioreranno grazie a Sole, Luna, Mercurio e Venere favorevoli. Sul lavoro attenzione perché ultimamente avete speso troppo o avete fatto investimenti sbagliati. Troverete le giuste soluzioni entro fine mese.

GEMELLI

Cari Gemelli, ci sono tante cose che non vi vanno più bene e siete davvero troppo insofferenti per questo motivo. Cercate di avere pazienza e prendere tutto con maggiore filosofia. In generale nei rapporti interpersonali ci vuole prudenza. Sul lavoro siete davvero distratti e potreste commettere qualche errore grossolano che vi farà prendere una ramanzina dai superiori.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna finalmente è di nuovo favorevole e questa è sempre un’ottima notizia. Favorevoli anche Sole, Mercurio e Venere. L’amore va avanti a gonfie vele, mentre sul lavoro da gennaio qualcosa è cambiato e ancora non vi ci siete abituati. Cercate di impegnarvi di più nelle cose che vi piacciono e che vi va di fare e tralasciate il resto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, questo è per voi di nuovo un periodo complesso in amore. Il peggio sembrava passato e invece ecco di nuovo nubi fosche addensarsi all’orizzonte. Sul lavoro provate a risolvere alcuni problemi che vi portate dietro ma sappiate che i risultati non si vedranno subito.

VERGINE

Cari Vergine, ritrovare l’amore per il vostro segno è importante, per cui se siete single potete lanciarvi a capofitto in una nuova avventura. Le coppie stabili possono pensare a costruire qualcosa di speciale, come una convivenza o un figlio. Sul lavoro siete carichi di energie e in poche settimane otterrete accordi favorevoli.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: bene sia l’amore che il lavoro. Avete tanta energia.

