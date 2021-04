Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 23 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 23 aprile 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete un quadro astrale davvero favorevole che vi permette di vivere con maggiore serenità un nuovo amore, soprattutto se siete single da tempo. Sul lavoro vi sentite stanchi e svogliati, la solita routine vi pesa e vorreste maggiori stimoli. Per fortuna nelle prossime settimane ci saranno novità positive.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi invita alla prudenza perché ci sono pianeti importanti in opposizione per cui è meglio andare con i piedi di piombo: ci vuole poco in questi casi per vedersi scombinare i propri piani. Evitate le polemiche e non prendetevela troppo se qualcuno non è d’accordo con voi. Sul lavoro non è il momento di lasciare ciò che avete per lanciarvi in avventure incerte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di domani la situazione astrologica non è delle migliori. Ma per fortuna non è nulla di grave, per cui potete agire con serenità e calma, ma sempre con una certa cautela. Giove nel segno è favorevole e lo sarà anche per i prossimi mesi, per cui con un protettore del genere viaggiate tranquilli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questi giorni l’amore è favorito, avete proprio bisogno di coccole e di stare con il partner, o di trovarne uno se siete single. Ottime chance con Luna, Venere, Sole e Mercurio tutti favorevoli. Sul lavoro siete un po’ giù di morale ma non scoraggiatevi. Tutto ripartirà nelle prossime settimane.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, nelle prossime settimane ci saranno ottime novità. Preparatevi a vivere un weekend nel quale potrete aprirvi nei confronti degli altri e vivere piacevoli emozioni. Sul lavoro se dovete firmare un accordo o se ci sono questioni legali in sospeso fate attenzione.

PESCI

Cari Pesci, in amore è bene lasciar perdere questioni ancora in sospeso, se non volete litigare inutilmente con il partner. Venerdì e sabato sono due giornate sottotono. Nel lavoro potete migliorare dopo un periodo negativo: Sole, Mercurio e Venere sono favorevoli. Insomma, date il massimo, il futuro è nelle vostre mani.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: l’amore torna protagonista.

