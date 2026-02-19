Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 20 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 20 febbraio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questo è un cielo che parla di ripartenza. Dopo un periodo in cui hai dovuto gestire tensioni o rallentamenti, ora senti che qualcosa si sta rimettendo in moto. Hai energia, determinazione e soprattutto voglia di rivincita. Attenzione però a non voler bruciare le tappe: quando ti senti forte rischi di diventare impulsivo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 febbraio 2026), periodo di consolidamento. Non ami i cambiamenti improvvisi e le stelle ti danno ragione: ora è il momento di rafforzare ciò che hai costruito. C’è più stabilità rispetto al passato, anche se dentro di te senti il bisogno di maggiore sicurezza economica. In amore Venere protegge i sentimenti sinceri. Chi è in coppia può ritrovare complicità; chi è single potrebbe incontrare una persona rassicurante. Sul lavoro serve pazienza: i risultati arrivano, ma non dall’oggi al domani. Cura anche il benessere fisico.

GEMELLI

Cari Gemelli, cielo vivace, pieno di stimoli. Sei tra i segni più dinamici del periodo: comunicazione, incontri, proposte. Attenzione però a non disperdere energie in troppe direzioni. Devi scegliere una priorità. In amore il fascino non ti manca, ma potresti essere indeciso. Le coppie devono evitare discussioni legate alla gelosia. I single vivono flirt intriganti. Nel lavoro arrivano novità, ma richiedono concentrazione e organizzazione.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono intense. Sei più sensibile del solito e questo può renderti vulnerabile, ma anche incredibilmente empatico. È un periodo di riflessione interiore: stai capendo cosa vuoi davvero. In amore serve dialogo. Le coppie che parlano superano ogni ostacolo; quelle che tacciono rischiano incomprensioni. Nel lavoro qualcosa si sblocca, soprattutto se hai aspettato risposte. Non sottovalutare un’intuizione improvvisa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 febbraio 2026), sei protagonista di un cielo forte. Il Sole ti sostiene e ti rende carismatico. Hai voglia di emergere e di dimostrare quanto vali. Attenzione solo a non diventare troppo orgoglioso. In amore torna la passione. Le coppie possono vivere momenti intensi, mentre i single hanno occasioni importanti. Sul lavoro arrivano conferme, ma devi accettare un piccolo compromesso per ottenere un grande risultato.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di analisi e programmazione. Ti senti più riflessivo e attento ai dettagli. Le stelle ti invitano a non essere troppo critico con te stesso: non tutto deve essere perfetto. In amore c’è bisogno di leggerezza. Le coppie devono evitare polemiche inutili. I single potrebbero incontrare una persona interessante in ambito lavorativo. Sul lavoro arrivano piccoli ma concreti progressi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: sei protagonista di un cielo forte. Il Sole ti sostiene e ti rende carismatico.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI