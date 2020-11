Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 13 novembre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 13 novembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 13 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, domani – 13 novembre 2020 – Venere e Luna saranno dalla vostra parte, ma qualcosa potrebbe non andare come vorreste in amore. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno è dissonante, ma tornerà attivo il prossimo anno. Siate pazienti.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, cercate di allontanare i problemi inutili: questo fine settimana potrebbe portare qualche pensiero di troppo. Lavoro? Al via una buona fase di recupero. Ancora incertezza sul piano finanziario con Mercurio che sarà opposto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si preannuncia una giornata in cui potreste organizzare qualcosa di bello se il vostro amore è ancora vivo. Sul fronte del lavoro, fate le cose con calma e cercate di non sbagliare. Non ora!

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, le coppie nelle prossime ore saranno chiamate a superare qualche problema sorto di recente. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di fare buon viso a cattivo gioco. Portate pazienza.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la situazione in amore è sotto controllo, ma fate attenzione a sabato 14 e domenica 15 novembre… Per quanto riguarda il lavoro, c’è tanta confusione: entro la prossima settimana dovrete chiarire una questione economica, burocratica, contrattuale.

VERGINE

Cari Vergine, il fine settimana sarà positivo per i sentimenti, anche se c’è una situazione di forte emotività che va risolta. Lavoro? Questo è un periodo importante: belle sorprese in arrivo nel weekend.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 13 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: fine settimana positivo per i sentimenti. Bene anche il lavoro dove sono in arrivo belle sorprese.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 13 novembre 2020 Oroscopo Branko oggi, giovedì 12 novembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 12 novembre 2020