Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 9 novembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 9 novembre 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, se dovete sviluppare un progetto dovrete impegnarvi un po’ di più anche perché Marte contrario potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Gli ultimi giorni di ottobre sono stati un po’ agitati per voi, anche perché avete avuto qualche pianeta in aspetto capriccioso. Marte favorevole da giorno 4 cambierà a vostro favore il quadro astrologico, però oggi la Luna contraria potrebbe portare ancora qualche problema fisico.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 9 novembre 2024), Mercurio contrario vi ha causato tanti grattacapi, ma adesso le cose potranno cambiare radicalmente. Per voi l’aspetto economico e lavorativo sono prioritari ma spesso, proprio per questo motivo, mettete da parte l’amore e lo relegate ad un ruolo di secondo piano, commettendo un grave errore. Soprattutto con persone del Cancro, della Vergine o della Bilancia, potrebbero nascere ottime intese.

GEMELLI

Cari Gemelli, se ultimamente ci sono state delle complicazioni forse sarebbe il caso di fare buon viso a cattivo gioco per non implodere. L’aspetto sentimentale presenta delle problematicità anche perché ci sono dei conflitti legati al passato o per una dolorosa separazione o a causa di un rapporto che non decolla.

CANCRO

Cari Cancro, una giornata piacevole è quella che vi attende. Da stasera avrete una bella Luna mentre la giornata di venerdì sarà molto attiva. Spesso però tendete ad affogare nei ricordi e nel passato, facendovi condizionare da episodi accaduti negli anni scorsi che invece dovreste lasciarvi alle spalle. Sarebbe meglio guardare al futuro con occhi nuovi e con nuove speranze, ben sapendo che il 2025 sarà un anno fondamentale per chi deve sposarsi o fare dei passi importanti in amore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 9 novembre 2024), nel corso della giornata potrebbe esserci qualche piccolo ritardo soprattutto se state portando avanti un progetto importante. La Luna storta, però, non sarà sufficiente a fermare la vostra grande determinazione e la vostra voglia di rivalsa. Una piccola disputa per questioni irrisolte potrebbe farvi perdere le staffe. In amore potrebbero nascere delle incomprensioni relativamente a questioni legate al passato.

VERGINE

Cari Vergine, sono in arrivo delle giornate piuttosto confuse, ma solo perché avete bisogno di completare un mosaico del quale avete tutti i tasselli a disposizione. Le capacità le avete sicuramente, ma dovrete solo concentrarvi anche per capire quale strada intraprendere. Non dimenticate che le complicazioni vi piacciono, ricorda Paolo Fox.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 NOVEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: una giornata piacevole e ricca di soddisfazioni.