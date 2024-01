Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 6 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 6 gennaio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state cercando di mettere a posto diverse questioni e situazioni rimaste in sospeso da tempo. Questo è l’atteggiamento giusto per costruirvi il futuro che desiderate e se sentite un po’ di stanchezza state tranquilli, è normale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 6 gennaio 2024), quello che state vivendo è un periodo in cui potreste dare degli ultimatum, se una persona ha promesso di portare a termine qualcosa e ancora non l’ha fatto sentite il bisogno di fargli capire che non deve prendervi in giro…

GEMELLI

Cari Gemelli, inutile nascondere la fatica che state provando ormai da diversi mesi, inutile nascondere il malumore per il comportamento di alcune persone che ritenevate amiche. Tirate fuori i vostri sentimenti e vedrete che vi sentirete molto meglio.

CANCRO

Cari Cancro, il fine settimana sarà di recupero. Il consiglio per le coppie che hanno vissuto una battuta d’arresto o hanno avuto qualche problema, è di ritagliarsi un po’ di tempo per loro. Coccolatevi di più.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 6 gennaio 2024), in questo fine settimana di inizio anno sarete molto polemici. Questa tensione potrebbe rivelarsi in tutti i rapporti personali. Ovviamente il vostro atteggiamento non fa bene né a voi né a chi vi sta intorno.

VERGINE

Cari Vergine, il 2023 ha lasciato un po’ di amaro in bocca e forse anche qualche malinconia di troppo… Fortunatamente il nuovo anno è iniziato e sta entrando pian piano nel vivo e state sicuri che vi porterà tutte le soddisfazioni che meritate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: state cercando di mettere a posto diverse questioni e situazioni rimaste in sospeso da tempo. Bene così!