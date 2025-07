Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 26 luglio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 26 luglio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, l’energia psicofisica non è al massimo: la Luna in dissonanza ti rende più affaticato del solito. Organizza la giornata con cura, ritagliandoti momenti per ricaricare le batterie. In amore, punta sulla chiarezza e pensa a pianificare piccoli momenti conviviali, magari una cena rilassante. Sul lavoro, evita le corse affrettate: meglio fare una cosa alla volta ma con metodo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 26 luglio 2025), giornata tendenzialmente positiva, con buone opportunità professionali e qualche entrata extra all’orizzonte. La costanza sarà la tua arma vincente: se hai in mente progetti, oggi potresti trovare il terreno fertile per farli germogliare. In amore, il Sole nel settore sentimentale favorisce dolcezze e complicità. Insomma: si può osare un passo avanti senza timori!

GEMELLI

Cari Gemelli, non siete al top: potresti sentirti un po’ dispersivo, con cali di energia. Fai attenzione alle distrazioni se devi concentrarti, soprattutto se lavori a scadenze. In amore, cerca di guardare dentro le piccole tensioni, piuttosto che ignorarle: un chiarimento potrebbe evitare fraintendimenti. Sul fronte economico, è meglio tenere d’occhio le uscite.

CANCRO

Cari Cancro, sei il grande favorito della giornata! La Luna ti rende affascinante e irresistibile, sia in amore che nel lavoro. Per i single, giornata ottima per farsi notare; per chi è in coppia, è il momento giusto per nutrire dolcezza e intesa. Ottime energie anche a livello professionale, ideale per far valere le proprie idee con garbo e determinazione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 26 luglio 2025), il Sole nel tuo segno ti dà tono e carisma: un giorno da protagonista, soprattutto sul piano affettivo. È il momento giusto per prenderti cura di casa, famiglia o affetti stretti. In ufficio, approfitta della tua visibilità per rilanciare progetti importanti. Un occhio alla forma fisica, però: evita di strafare.

VERGINE

Cari Vergine, il giorno ti trova lucido e determinato. Sul fronte professionale, puoi risolvere questioni complesse e farti notare dai superiori. In famiglia, potresti risolvere tensioni da tempo in sospeso. Ottima salute, equilibrio tra mente e corpo. Resta concentrato e goditi la sensazione di efficienza diffusa su tutti i fronti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: il Sole nel tuo segno ti dà tono e carisma: un giorno da protagonista, soprattutto sul piano affettivo.