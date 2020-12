Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 26 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 26 dicembre 2020, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, se avete dei litigi cercate di chiarire il prima possibile. Inutile discutere inutilmente soprattutto in questi giorni di festa. Questo vale in particolare per le coppie storiche. Cercate di ascoltare di più chi vi circonda, d’altronde non potete pensare di avere sempre ragione. Sul lavoro evitate discussioni con i colleghi. Attenzione a chi cercherà di mettervi il bastone fra le ruote.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (26 dicembre 2020), possibili discussioni sul posto di lavoro con i colleghi. C’è chi proverà a ostacolarvi in ogni modo, ma voi sarete abili a superare ogni difficoltà dimostrando il vostro valore soprattutto ai superiori. In amore approfittate di questi giorni di festa per trascorrerli con le persone a voi care.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi sarà una giornata di grande riflessione. Avete tante cose in ballo e problemi da risolvere, ma con la vostra tenacia riuscirete a rimettere tutto apposto. In generale mantenete la calma e il controllo, anche se qualcuno potrà mettervi il bastone tra le ruote. Vi sentite un po’ spersi e avreste bisogno di tempo per capire da che parte andare.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox avrete la complicità di amici e colleghi che saranno molti sinceri nei vostri confronti. D’altronde meglio dire una brutta parola per farvi aprire gli occhi che prendervi in giro a lungo. Se ci sono litigi o discussioni, cercate di capire da che parte andare e chiarire eventuali dubbi.

LEONE

Cari Leone, domani (26 dicembre), sarà una giornata nella quale saprete essere risoluti e tenere fede alle vostre idee e principi, anche se il mondo che vi circonda farà di tutto per farvi cambiare rotta. D’altronde se dovete sbagliare, meglio farlo con la vostra testa. Riuscite sempre a complicarvi la vita, anche quando le cose sono facili.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 26 dicembre 2020) sul lavoro avrete idee fuori dal comune e chi vi circonda, colleghi e superiori, potranno non gradire. Se le ritenete davvero valide, difendetele ad ogni costo. Se avete progetti in ballo, portateli a termine. Avete una gran forma e farete invidia a tutti. Ottime energie e voglia di fare.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: forma smagliante e gran voglia di stupire.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 26 dicembre 2020 Oroscopo Branko oggi, venerdì 25 dicembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 25 dicembre 2020