Ultimo aggiornamento ore 12:29
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 21 febbraio 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 21 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 21 febbraio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete protagonisti di un cielo che parla di riscatto! Dopo settimane un po’ nervose, adesso sentite dentro una forza nuova. È come se qualcuno avesse riacceso il motore. Attenzione però alle parole: quando siete diretti rischiate di essere… troppo diretti! In amore chi è solo può fare un incontro intrigante, mentre le coppie devono ritrovare complicità. Sul lavoro arrivano risposte, ma serve pazienza fino al weekend.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 21 febbraio 2026), il cielo vi chiede concretezza. Siete tra i segni più stabili dello zodiaco, ma ultimamente avete avuto qualche dubbio di troppo. In amore c’è bisogno di chiarezza: basta rimandare discorsi importanti. Le stelle parlano di costruzione, di basi solide. Nel lavoro qualcuno potrebbe proporvi un cambiamento: non dite subito no. La seconda parte della settimana porta serenità.

GEMELLI 

Cari Gemelli, siete frizzanti, ma anche un po’ dispersivi! Le stelle vi invitano a concentrarvi su un obiettivo preciso. In amore torna il desiderio di leggerezza, di flirt, di gioco. Chi è in coppia deve evitare polemiche inutili. Sul lavoro c’è fermento: nuove idee, nuove proposte. Attenzione solo alla gestione delle energie, perché rischiate di arrivare a sera un po’ stanchi.

CANCRO

Cari Cancro, siete molto sensibili in questo periodo. Le emozioni sono amplificate. In amore c’è bisogno di rassicurazioni: cercate dialogo e tenerezza. Chi ha vissuto una delusione ora può ripartire. Nel lavoro arrivano responsabilità nuove, ma non abbiate paura: avete più forza di quanto pensiate. Fine settimana interessante per incontri e chiarimenti.

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 21 febbraio 2026), siete pronti a ruggire! Il cielo vi sostiene e vi restituisce fiducia. In amore c’è passione, ma anche bisogno di sentirvi apprezzati. Se qualcuno vi ha dato meno attenzioni, ora pretendete di più. Nel lavoro possono arrivare riconoscimenti o conferme. Attenzione solo a non voler dominare ogni situazione: ogni tanto lasciate spazio agli altri.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di riflessione. Siete analitici per natura, ma adesso rischiate di esagerare con le critiche, soprattutto verso voi stessi. In amore c’è bisogno di spontaneità. Lasciate andare il controllo. Sul lavoro si sistemano questioni pratiche, firme e accordi favoriti. Settimana utile per pianificare il futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: siete pronti a ruggire! Il cielo vi sostiene e vi restituisce fiducia.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
