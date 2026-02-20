Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 21 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 21 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate equilibrio, ma qualcosa vi ha destabilizzato. Le stelle però parlano di recupero. In amore torna il desiderio di armonia: chi ha litigato può chiarire. I single sono affascinanti più del solito. Nel lavoro c’è una trattativa da gestire con diplomazia. Weekend con una bella energia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 21 febbraio 2026), cielo potente! Siete profondi, magnetici e determinati. In amore la passione è protagonista, ma attenzione alla gelosia. Sul lavoro siete strategici: potete ottenere un vantaggio importante. È il momento di osare, ma senza distruggere ciò che avete costruito. Energia in crescita.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di libertà! Le stelle parlano di viaggi, nuove idee, cambiamenti. In amore serve più presenza: non potete sempre scappare davanti ai problemi. Sul lavoro arriva un’occasione interessante, ma va valutata con attenzione. Ottimo periodo per ampliare i vostri orizzonti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete determinati e concreti. Questo cielo vi invita a non essere troppo rigidi. In amore c’è bisogno di più dolcezza. Sul lavoro siete favoriti: risultati in arrivo, ma non immediate gratificazioni. La costanza sarà premiata. Attenzione alla stanchezza fisica.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 21 febbraio 2026), periodo vivace! Le stelle vi spingono a fare scelte innovative. In amore possono nascere storie fuori dagli schemi. Le coppie devono ritrovare complicità mentale. Nel lavoro idee brillanti, ma attenzione alla gestione pratica. Settimana di intuizioni geniali.

PESCI

Cari Pesci, siete romantici e sognatori, ma adesso serve concretezza. In amore c’è bisogno di chiarezza: basta illusioni. Le coppie solide possono fare un passo avanti importante. Nel lavoro arrivano intuizioni vincenti. Fine settimana con emozioni intense.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: siete romantici e sognatori, ma adesso serve concretezza.