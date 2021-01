Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 2 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 2 gennaio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, date tempo al tempo… I sentimenti si stanno sbloccando. Il mese di gennaio non sarà particolarmente passionale, ma vi insegnerà come vivere l’amore in maniera più serena e pacata. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo buone notizie: i progetti che farete partire nelle prossime ore saranno importanti e potranno avere un esito positivo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (2 gennaio 2021), la giornata potrebbe essere un po’ sottotono, non c’è una gran forza ma per gennaio è previsto un buon oroscopo. Per il lavoro quella di domani sarà una giornata decisamente stancante.

GEMELLI

Cari Gemelli, domani (2 gennaio) evitate le situazioni di stress emotivo: Venere e Luna saranno dissonanti e potrebbero portare qualche problema. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono state delle tensioni, dei problemi che non erano stati affatto previsti…

CANCRO

Cari Cancro, in amore bisognerà cercare di recuperare: una persona è ancora nei vostri pensieri, questo gennaio potrebbe aiutarvi a sbloccare situazioni incomplete. Opportunità interessanti sul lavoro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in amore – con Venere e Luna favorevoli – sarà possibile fare un incontro speciale. Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa sta cambiando ma attenzione a non fare il passo più lungo della gamba.

VERGINE

Cari Vergine, domani – 2 gennaio 2021 – la luna sarà nel vostro segno, potreste vivere in amore un fine settimana intenso. Capitolo lavoro: ci sarà la possibilità di riprendere quota, molto dipenderà dall’età e dalle circostanze.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: durante la giornata potreste vivere ore intense in ambito sentimentale. Bene anche il lavoro.

