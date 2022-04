Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 2 aprile 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 2 aprile 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sarà una giornata faticosa, specialmente dal punto di vista sentimentale. Al momento la situazione non è chiara, potreste addirittura avere due storie parallele. Fare chiarezza? Sarebbe meglio infatti capire da che parte volete stare e non tenere due piedi in una scarpa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 2 aprile 2022), cercate di non stancarvi troppo, non fate più del necessario. Non è infatti un periodo adatto nel quale spingere troppo sull’acceleratore. Bene l’amore, si può avere più complicità. Cambiamenti in vista nel lavoro, qualcuno potrebbe già essere in atto.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di domani nei sentimenti ci vorrà chiarezza, completa sincerità. Nel lavoro potreste avere una proposta diversa, inaspettata. Prendetela seriamente in considerazione! Valutate pro e contro prima di accettare, non siate frettolosi.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di domani è un po’ sottotono dal punto di vista economico e sentimentale. Se ci sono state spese di troppo, ora potresti ritrovarti a discutere con il tuo partner. Ciò nonostante, la Luna è nel tuo segno. In questo periodo c’è un po’ di stanchezza, di nervosismo. Parola d’ordine? Tranquillità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 2 aprile 2022), sarà una giornata sottotono in amore. Se siete soli è probabile che al momento non state cercando nuovi impegni. Nelle coppie ci potrebbe essere qualche litigio di troppo. Cercate di calmare le acque. Non ne vale la pena.

VERGINE

Cari Vergine, l’amore sarà un po’ problematico domani per il vostro segno: siete particolarmente intransigenti e la cosa può portare a discussioni. Momento giusto invece per portare avanti le questioni lavorative. Portate avanti i vostri progetti, vedrete che presto si realizzeranno.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: buone notizie sul fronte dell’amore e del lavoro (cambiamenti in vista) ma attenzione a non fare troppo.