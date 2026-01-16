Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:33
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 17 gennaio 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 17 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 17 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, dopo settimane di attesa o piccoli rallentamenti, adesso torna la voglia di agire, di dimostrare quanto vali. Attenzione però a non partire in quarta: le stelle ti chiedono strategia. In amore c’è più passione, ma anche qualche chiarimento necessario; chi è solo potrebbe fare un incontro stimolante, magari in un contesto inaspettato. Sul lavoro, idee vincenti, ma serve diplomazia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 17 gennaio 2026), non ami i cambiamenti improvvisi, eppure qualcosa sta mutando dentro di te: desideri più libertà, più spazio per ciò che ti fa stare bene. In amore c’è bisogno di concretezza: meno parole, più fatti. Sul lavoro potresti ricevere una conferma o una proposta che richiede pazienza, ma che nel lungo periodo paga.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, è il tuo momento per chiarire, spiegare, raccontare. Attenzione solo alla dispersione: troppe idee tutte insieme rischiano di confondere. In amore c’è voglia di leggerezza, ma anche di verità; chi gioca troppo rischia di perdere qualcosa di autentico. Ottimo periodo per studiare, viaggiare o rimettere in moto un progetto.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle ti invitano a proteggerti, a non assorbire problemi che non ti appartengono. In amore c’è bisogno di sicurezza e dolcezza; chi ha una relazione solida può fare progetti, chi è solo deve smettere di guardare indietro. Sul lavoro, fidati del tuo intuito: una scelta fatta col cuore sarà quella giusta.

oroscopo paolo fox domani

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 17 gennaio 2026), dopo una fase di silenzio o di attesa, adesso hai voglia di ruggire, di farti vedere e sentire. Attenzione però all’orgoglio: non tutto è una sfida. In amore cresce la passione, ma serve ascolto. Sul lavoro è il momento giusto per chiedere, proporre, osare: le stelle ti sostengono, soprattutto se credi davvero in te stesso.

VERGINE

Cari Vergine, una fase in cui le cose si sistemano, anche se non tutto è immediato. In amore serve meno critica e più comprensione: non tutti ragionano come te. Sul lavoro sei preciso, affidabile, e questo verrà notato. Attenzione solo allo stress: concediti una pausa, anche mentale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: adesso hai voglia di ruggire, di farti vedere e sentire.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 17 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 16 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 16 gennaio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 17 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 16 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 16 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 16 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 16 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 16 gennaio 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 15 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 15 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 15 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 15 gennaio 2025
Ricerca