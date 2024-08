Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 17 agosto 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 17 agosto 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana di fine agosto è partita con una grande grinta. Una grossa mano ve la sta dando la posizione favorevole di Venere, un elemento di forza, che fa ben sperare, specialmente per quanto riguarda l’amore. Capitolo lavoro: ci vuole ancora un po’ di prudenza. C’è da fare chiarezza su alcune situazioni in sospeso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 17 agosto 2024), non c’è molta convinzione riguardo quello che dovete o non dovete fare. Cercate di liberare la mente. Già da qualche giorno siete un po’ sulle spine, in particolare se ci sono da risolvere questioni patrimoniali.

GEMELLI

Cari Gemelli, dovete puntare su questa giornata di fine agosto, in particolare se ci sono delle difficoltà all’interno della coppia da dover risolvere. Nelle prossime ore la Luna in opposizione potrebbe causare dei problemi…. Già dalla serata vi sentirete più stanchi, quindi cercate di risolvere tutto nella prima parte di oggi. Coraggio!

CANCRO

Cari Cancro, molti di voi stanno vivendo delle emozioni particolari e questa giornata sarà interessante, anche perché nasce con la Luna favorevole. Ci sono stati dei momenti di tensione recentemente e l’umore è stato un po’ ballerino.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 17 agosto 2024), nel corso di queste ore dovete cercare di distinguere le questioni sentimentali da quelle lavorative. Per quanto riguarda l’amore, via libera a nuove passioni, in particolare se siete reduci da una separazione. Da giugno c’è anche chi ha pensato di sposarsi, di convivere.

VERGINE

Cari Vergine, vi attende un autunno ricco di impegni, adesso sarebbe meglio concedersi una pausa di relax, del meritato riposo per ricaricarsi al meglio. Un lavoro interessante porta anche serenità, ma bisogna considerare anche i limiti fisici. Il Sole entrerà nel vostro segno zodiacale in questa giornata e questo alimenterà la voglia di fare tante cose.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: questa settimana è partita con una grande grinta. Bene l’amore. Prudenza sul lavoro.