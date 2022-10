Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 15 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 15 ottobre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso del fine settimana l’amore sarà protagonista sia in positivo sia in negativo. Se state vivendo un periodo difficile con il vostro partner purtroppo ci saranno discussioni, cercate di rimandare tutto al mese di novembre quando Giove entrerà nel vostro segno. Per i single la situazione invece è positiva.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 15 ottobre 2022), state vivendo un periodo difficile, neanche le piccole cose vi danno soddisfazione in queste ore… Cercate di mettere un po’ di pepe nella vostra vita, anche organizzando un bel viaggio.

GEMELLI

Cari Gemelli, si tratta di un fine settimana importante in particolare per chi deve risolvere alcune problematiche di tipo economico. Dovete affrontare qualche cambiamento? Fatelo entro la fine del mese.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle sono favorevoli in queste ore di ottobre, siete al centro della scena e avete gli occhi puntati addosso. Se state vivendo un bel rapporto rafforzerete il legame con il vostro partner.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 15 ottobre 2022), chi ha dei dubbi o delle difficoltà da risolvere, lo faccia ora. Il Sole sarà in ottimo aspetto e renderà più proficuo un confronto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, qualcuno di voi si chiederà se ha fatto la scelta giusta e se c’è qualche problema che non è stato affrontato dettagliatamente e in profondità. Possibile che ci sia qualcosa da rivedere nei rapporti professionali e sentimentali. Non fate troppi sforzi, dalla sera inizierà una fase di calo che durerà fino a domenica.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: le stelle sono favorevoli in queste ore di ottobre, siete al centro della scena e avete gli occhi puntati addosso.