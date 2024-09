Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 14 settembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 14 settembre 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore dovrete cercare di recuperare un discorso interrotto. Domenica i cuori solitari dovranno farsi avanti. Alcuni devono affrontare delle questioni economiche. Forte agitazione in arrivo. Per quanto riguarda il lavoro, si prospetta un periodo promettente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 14 settembre 2024), molti di voi vivranno un fine settimana particolare. Attenzione alla noia. La situazione economica non riserva sorprese negative. Alcuni hanno paura a iniziare un’altra relazione. Meglio prendersi una pausa dal lavoro e riposare.

GEMELLI

Cari Gemelli, prestate grande attenzione alle polemiche in corso. Giove e Venere positivi. Cercate di voltare definitivamente pagina se le storie d’amore non funzionano. Per quanto riguarda il lavoro, non riuscite più a sopportare la routine.

CANCRO

Cari Cancro, dovete portare avanti una storia d’amore. Nel corso delle prossime ore non mancheranno le soddisfazioni, in particolare sul lavoro. Alcuni dovranno ricucire uno strappo. Buona stabilità in arrivo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 14 settembre 2024), fate attenzione a qualche piccolo screzio. Tante cose da fare in vista della settimana prossima. La Luna in opposizione potrebbe provocare problemi anche nelle relazioni più solide.

VERGINE

Cari Vergine, Venere favorevole: questo sabato sarà promettente. Non è escluso un ripensamento sul fronte del lavoro. Nel corso della giornata di domenica non bisognerà essere timidi. Alcuni sono pronti a lanciarsi in qualche nuova relazione. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: Venere favorevole. Questo sabato sarà promettente.