Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 12 ottobre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 12 ottobre 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore avrete maggior consapevolezza. Ritroverete una buona stabilità e sul lavoro non si esclude la nascita di un bel progetto. Domenica una persona amica potrebbe diventare qualcosa in più. Meglio mettere da parte l’orgoglio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 12 ottobre 2024), la Luna è ancora dissonante, c’è l’intenzione di farsi valere. Molti di voi potranno lanciarsi in un bel progetto per tutto l’autunno. Prenderete le distanze da una persona che li farà arrabbiare.

GEMELLI

Cari Gemelli, molti di voi potranno contare sulla Luna a favore. Potreste arrabbiarvi per nulla… Dovrete recuperare stabilità sul fronte del lavoro. Periodo eccezionale per i sentimenti.

CANCRO

Cari Cancro, non dovete rinchiudervi in casa, ma aprirvi alla vita. Non si escludono novità sul lavoro. Perplessità in amore. Alcuni potrebbero cambiare percorso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 12 ottobre 2024), la Luna in opposizione consiglia prudenza. Il desiderio di fuggire sarà altissimo. Periodo di recupero dal 17 del mese. Luna in opposizione anche durante la giornata di domenica.

VERGINE

Cari Vergine, vorreste fare grandi progetti. Sentite il peso di troppe responsabilità. Tanti hanno dovuto superare una crisi. Le stelle sono dalla vostra parte per quanto riguarda l’amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: avrete maggior consapevolezza. Ritroverete una buona stabilità.