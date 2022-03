Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 12 marzo 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 12 marzo 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di domani finalmente vi godrete un po’ di meritato relax. In amore state attraversando un periodo buio, staccare la spina e non pensare a nulla potrà farvi solamente che bene. Non trascurate la famiglia. Ultimamente le cose non sono andate per il verso giusto, rimboccatevi le maniche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 12 marzo 2022), la Luna tornerà favorevole, attenzione ai nuovi incontri. Chi è single da tempo potrà finalmente incontrare l’anima gemella. Anche Giove sta transitando nel vostro cielo: dovrete fare la massima attenzione a ciò che vi verrà detto.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta un sabato all’insegna dello svago e del divertimento. Approfittatene per rilassarvi e ricaricare le pile. Finalmente, dopo molto tempo, avrete un po’ di tempo per voi stessi e riuscirete a risolvere molti problemi sorti di recente. Personali e non. Se riguardano il partner, parlatevi e chiarite.

CANCRO

Cari Cancro, prestate attenzione a chi vi circonda: non fidatevi delle persone conosciute da poco. Durante la giornata di domani (12 marzo 2022) qualcosa accadrà sul posto di lavoro. Tutti punteranno il dito contro di voi ma sapete benissimo che nulla è come sembra.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 12 marzo 2022), per molti di voi l’amore è nell’aria. Finalmente Cupido vi farà visita, anzi la farà alla persona che da molto tempo vi piace. Sfruttate le occasioni che si paleseranno. Calma e sangue freddo. Non lasciatevi sfuggire buone occasioni.

VERGINE

Cari Vergine, Nettuno è in contrapposizione con Uranio e questo provocherà molta turbolenza, in particolare nella sfera economica. Ultimamente gli affari non stanno andando benissimo, l’ennesima brutta notizia vi farà cadere il mondo addosso. Reagite. Tutto si risolve.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: ottime notizie dal fronte dell’amore. Sfruttate le occasioni che vi si presenteranno.