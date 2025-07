Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 12 luglio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 12 luglio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il weekend che è alle porte promette energia e voglia di fare. I rapporti si vivono con passione, ma attenzione a non essere troppo impulsivi. Per quanto riguarda il lavoro, qualche difficoltà si supera con pragmatismo. La giornata di domenica sarà ideale per rilassarsi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 12 luglio 2025), momenti di calma e riflessione in arrivo. Attenzione a piccoli fraintendimenti in amore, ma nulla di grave. Per quanto riguarda il lavoro, la pazienza sarà la chiave per affrontare qualche ritardo.

GEMELLI

Cari Gemelli, fine settimana ricco di novità e stimoli per voi nati sotto questo segno. In amore servirà dialogo aperto e sincero. Capitolo lavoro: nuove idee e opportunità per chi cerca cambiamenti. Attenzione però a non disperdere le energie. La giornata di domenica sarà favorevole per gli incontri.

CANCRO

Cari Cancro, sensibilità e intuito guidano questo fine settimana di metà luglio. Possibili diversi momenti di dolcezza e complicità. Per quanto riguarda il lavoro, organizzate bene il tempo per evitare stress eccessivo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 12 luglio 2025), il fine settimana sarà all’insegna del protagonismo. Fascino e passionalità sono al top in queste ore di metà mese. Per quanto riguarda il lavoro, riconoscimenti in arrivo. Domenica porta fortuna e occasioni interessanti da cogliere al volo.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta un fine settimana di precisione e attenzione ai dettagli. Chiarimenti importanti in arrivo nella sfera emotiva. Capitolo lavoro: portate avanti con costanza i progetti in corso.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: il fine settimana sarà all’insegna del protagonismo.