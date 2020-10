Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 10 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 10 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 10 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di domani (10 ottobre 2020) per voi potrebbe essere una giornata all’insegna del nervosismo a livello sentimentale, e sarà così anche domenica. Certate quindi di evitare discussioni e litigi specie con il partner. Giornata sottotono a livello lavorativo, le cose non vanno come vorreste, e vorreste sentirvi più realizzati e apprezzati. Incomprensioni soprattutto con Pesci e Scorpione.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox è il momento di risolvere problemi in amore di lunga data. Fatelo il prima possibile, senza rinviare ulteriormente. Sul lavoro siete un po’ sottotono e spenti: vorreste qualche occasione in più per mettervi in mostra. Mantenete la calma e non abbattetevi. Presto arriveranno buone soluzioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di domani (10 ottobre 2020) prevede tensioni in amore, per cui preparatevi ad affrontare possibili discussioni con chi vi circonda. Dovete colmare la distanza dal partner e recuperare un po’ dopo giornate difficili: parlatevi e chiarite. Sul fronte lavorativo non temete perché arriveranno presto ottime opportunità da cogliere al volo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani avete la Luna nel segno e questa sicuramente è un’ottima notizia. Se ci sono questioni importanti da chiarire, fatelo al più presto, senza ulteriori rinvii. In generale si prevede un buon sabato per i sentimenti. Incontri positivi sul fronte lavorativo: ampliate le vostre conoscenze, potrebbero tornarvi utili.

LEONE

Cari Leone, la Luna entra nel segno e questa è sempre un’ottima notizia. Cercate di evitare litigi e complicazioni se non volete discutere inutilmente. D’altronde il vostro carattere forte e dominante mal si concilia con la pacatezza e il dialogo. A livello lavorativo dovete cercare di non osare troppo: presto supererete le attuali difficoltà.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox ottimo periodo per i sentimenti. Potranno nascere nuove relazioni e belle storie d’amore che in futuro si trasformeranno in qualcosa di speciale. Cautela sul fronte lavorativo, ma non fatevi sfuggire belle occasioni. Ne va della vostra serenità. In ogni caso prima di accettare valutate pro e contro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: periodo ottimo sia per i sentimenti che a livello lavorativo. In arrivo nuove occasioni.

