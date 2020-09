Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 9 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 9 settembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 9 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle Venere è dalla vostra parte, l’amore torna a sorridervi, approfittatene per vivere appieno il sentimento. Sul fronte professionale, il nuovo anno non è stato dei migliori, dovete ancora recuperare la serenità.

TORO

Cari Toro, chi ha un partner Gemelli dovrebbe tenere alta la guardia, potrebbero esserci degli scontri accesi anche per futili motivi, meglio evitare in ogni caso le polemiche, non siete dell’umore adatto. Nervosi anche sul fronte professionale.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo il guru delle stelle quella di doani per voi sarà una giornata interessante con la Luna nel segno, ottime notizie con l’amore, sul lavoro invece qualche progetto importante è pronto a decollare e questo vi causa angoscia.

CANCRO

Cari Cancro, ad agosto con Venere nel segno è nata una relazione sentimentale importante, meglio togliervi ogni dubbio dalla testa qualora ce ne fossero. Chi è single non deve temere, arriverà qualcosa di interessante a breve. Nel lavoro i progetti degli ultimi tempi vanno un po’ rivisti.

LEONE

Cari Leone, attenzione al periodo che sta per arrivare, dal punto di vista sentimentale siete in una botte di ferro, ma alcuni scheletri nell’armadio potrebbero tormentare e rovinare la vostra serenità.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la Luna dissonante crea un po’ di difficoltà in amore, siete un po’ confusi in questo periodo, anche sul fronte professionale, arrivano nuovi progetti di cui discutere, siate prudenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Cancro: l’amore nato ad agosto è al centro dei vostri pensieri, chi è single troverà presto l’anima gemella.

