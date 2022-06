Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 29 giugno 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 29 giugno 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di domani – 29 giugno – partirà un po’ sottotono per colpa della Luna che sarà dissonante in amore. Per quanto riguarda il lavoro, siete intraprendenti e ora potete dare il via a nuovi progetti: forza, il momento è ora!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 29 giugno 2022), se siete single dovete guardarvi intorno: l’anima gemella potrebbe essere dietro l’angolo. Per quanto riguarda il lavoro, riconferme in arrivo o nuovi progetti: ottime notizie per i liberi professionisti!

GEMELLI

Cari Gemelli, bene l’amore, il cielo promette grandi cose nelle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la calma e di restare con questo equilibrio: basta con il nervosismo e le polemiche!

CANCRO

Cari Cancro, buone notizie per l’amore: la Luna è dalla vostra parte e anche domani potreste avvicinarvi a una persona cara. Per quanto riguarda il lavoro, prima di agire cercate di aspettare e di vedere i primi guadagni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 29 giugno 2022), la situazione in amore migliorerà soprattutto nel corso del mese di agosto, quando la passione si accenderà. Per quanto riguarda il lavoro, stanno per arrivare nuove soddisfazioni.

VERGINE

Cari Vergine, in amore e nei sentimenti in generale cercate di mantenere la calma, di recuperare la serenità interiore. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è stimolante, ma i soldi sono pochi rispetto alle spese che avete dovuto sostenere…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: il cielo promette grandi cose nelle prossime ore.