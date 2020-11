Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 25 novembre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 25 novembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 25 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata piacevole, la Luna è dalla vostra parte e si prospetta un bel cielo chiaro per l’amore. Sul lavoro questo è un anno che comporta decisioni importanti che vi permetterà di superare qualche ostacolo.

TORO Cari Toro, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata da vivere con molta serenità. Sul lavoro avete ancora qualche perplessità dal punto di vista finanziario, anche se le opportunità non mancano.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox chi è reduce da una crisi passata adesso può finalmente guardare all’amore con maggiore fiducia. Sul lavoro dovete essere un po’ più cauti in questo periodo, potrebbero esserci delle perdite finanziarie consistenti.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la Luna è dissonante, quindi evitate discussioni e conflitti soprattutto con il partner. Sul lavoro se avete deciso di spostare la vostra attenzione su altro è il momento di agire.

LEONE

Cari Leone, la giornata di domani vede la Luna tornare attiva nel vostro segno, ci sarà un gran bel movimento in amore, quindi non lasciatevi cogliere impreparati. Sul lavoro potreste riscoprire presto la vostra vena creativa.

VERGINE

Cari Vergine, il Sole inizia un transito dissonante e voi avete poca voglia di mettervi in gioco in amore. Se avete rapporti con quelli nati sotto il segno dello Scorpione però potreste invece scoprire una bella intesa, tenetevela stretta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 24 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dei Gemelli: le crisi del passato ormai sono roba vecchia, concentratevi sull’amore, non vi deluderà.

