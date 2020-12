Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 2 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 2 dicembre 2020, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox per voi arrivano buone notizie, non ci sono tensioni in vista, la giornata scorrerà liscia tutto sommato, vi sentite meglio e avete intenzione di portare avanti i vostri obiettivi, siete molto determinati. Anche in amore recuperate terreno.

TORO

Cari Toro, quella di domani per voi sarà una giornata particolare, evitate discussioni inutili che non vi porteranno da nessuna parte, mantenete la calma, non siate troppo frettolosi con le decisioni. Occhio anche all’amore, evitate polemiche.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo il guru delle stelle vivrete una giornata positiva in amore, chi è single potrebbe incontrare l’anima gemella. Non sprecate il vostro tempo con una persona che non vi merita. Chi invece è innamorato e crede di avere davvero una possibilità, non dovrebbe perdere più tempo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox nella giornata di domani avrete finalmente le stelle dalla vostra parte, il cielo è più sereno e vi permetterà di vivere le giornate con più serenità, siete stanchi delle polemiche e avete capito di non averne bisogno. Anche sul lavoro avete bisogno di essere più tranquilli.

LEONE

Cari Leone, siete un po’ nervosi in questo periodo, c’è molta tensione nell’aria, mantenete la calma e prendetevi del tempo prima di prendere una decisione, soprattutto se dovete firmare un contratto. Venere positiva, ma non avete molta voglia di romanticismo in questo periodo.

VERGINE

Cari Vergine, arrivano buone notizie per l’amore, chi è single potrebbe incappare finalmente nella persona giusta, avete bisogno di lasciarvi andare e non analizzare ogni singolo aspetto della vostra vita come se fosse un problema di matematica. Anche sul lavoro arrivano buone opportunità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: giornata piacevole, avete ormai messo da parte la vena polemica, volete godervi la vita come viene.

