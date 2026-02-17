Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 18 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 18 febbraio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settimana di fuoco, come piace a te! Marte ti rende determinato, ma anche un po’ impulsivo. Nel lavoro arrivano conferme, soprattutto se hai seminato bene a gennaio. In amore evita discussioni inutili: chi è in coppia deve riscoprire il dialogo, mentre i single potrebbero fare un incontro intrigante nel weekend.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 18 febbraio 2026), cielo in ripresa. Dopo qualche incertezza, ora senti il bisogno di stabilità. Sul lavoro serve pazienza: non tutto si risolve subito, ma le basi sono solide. In amore Venere protegge le relazioni sincere. Attenzione solo alla gelosia.

GEMELLI

Cari Gemelli, periodo dinamico, pieno di contatti e novità. Mercurio favorisce le comunicazioni: ottimo momento per colloqui, proposte e nuovi progetti. In amore sei affascinante ma incostante; chiarisci cosa vuoi davvero.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono protagoniste. Hai bisogno di certezze e di affetto autentico. Nel lavoro qualcosa si muove, ma devi lasciarti alle spalle vecchi rancori. In amore è tempo di parlare chiaro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 18 febbraio 2026), grande energia! Il Sole ti sostiene e ti rende protagonista. Opportunità interessanti per chi vuole cambiare ruolo o iniziare qualcosa di nuovo. In amore torna la passione, ma non imporre sempre il tuo punto di vista.

VERGINE

Cari Vergine, settimana di riflessione. Sei preciso e attento, ma rischi di essere troppo critico, soprattutto con il partner. Sul lavoro arrivano piccole soddisfazioni. Bene le questioni economiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: settimana di riflessione. Sei preciso e attento, ma rischi di essere troppo critico, soprattutto con il partner.