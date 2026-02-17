Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 18 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 18 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, hai bisogno di equilibrio, ma intorno a te c’è un po’ di agitazione. Cerca di non rimandare decisioni importanti. In amore Venere porta dolcezza e possibilità di recupero.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 18 febbraio 2026), cielo potente. Sei magnetico e determinato. Nel lavoro puoi ottenere una rivincita personale. In amore passione alle stelle, ma evita giochi di potere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, desiderio di libertà e nuove avventure. Ottimo periodo per viaggi o nuovi studi. In amore potresti sentire il bisogno di chiarezza: o si cresce insieme, o si cambia strada.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, responsabilità e concretezza sono il tuo punto forte. Sul lavoro arrivano conferme, anche se con fatica. In amore sei più disponibile rispetto al passato: chi ti ama lo noterà.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 18 febbraio 2026), periodo creativo e innovativo. Idee brillanti da mettere in pratica. In amore serve più presenza: non basta la mente, serve il cuore. Possibili incontri per i single.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità amplificata. Sei intuitivo e romantico. In amore puoi vivere emozioni profonde, ma evita di idealizzare troppo. Sul lavoro ascolta il tuo istinto: non sbaglia. Il cielo ti invita a guardare lontano. Hai bisogno di orizzonti nuovi, di stimoli, di progetti che ti facciano sentire vivo. È un periodo di risveglio interiore: dopo settimane forse un po’ ripetitive, ora senti il desiderio di rimetterti in gioco.

