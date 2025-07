Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 16 luglio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 16 luglio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, una nuova settimana importante si apre sul lavoro: da giugno possono essersi presentate difficoltà o ritardi, ma ora è il momento di fare trattative con calma. Evita di chiudere accordi affrettati. In amore, se ci sono stati strappi, punta su dialogo e riconciliazione con mente ed emozione in sintonia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 16 luglio 2025), dopo un weekend teso, oggi arriva la possibilità di raccolta: i frutti del tuo impegno stanno finalmente emergendo. Le ripartenze professionali possono concretizzarsi già dopo l’estate, ma qualche novità positiva può arrivare anche ora. In amore Venere favorisce l’armonia: buone opportunità nei rapporti affettivi.

GEMELLI

Cari Gemelli, la capacità comunicativa è oggi la tua forza: dialoghi fruttuosi sul lavoro e possibilità di trovare compromessi efficaci. Attenzione solo ai momenti di tensione a metà settimana. Venere favorisce le emozioni: per chi è in coppia passi importanti o, se single, incontri significativi.

CANCRO

Cari Cancro, emozioni intense che richiedono spazio e introspezione. Sul lavoro, day‑off mentale: meglio rinviare decisioni importanti. In amore, grande sintonia e complicità: perfetto momento per recuperare passione, soprattutto se c’è stata distanza nella coppia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 16 luglio 2025), hai superato tensioni recenti: ora spicchi con forza in ogni contesto. Entro mercoledì-giovedì entra in gioco Mercurio in buon aspetto con Saturno: idee chiare e concrete. Venere sostiene la vita amorosa, sia per chi cerca l’amore sia per chi vuole consolidare un legame.

VERGINE

Cari Vergine, nei mesi scorsi hai fatto progressi importanti, ma qualche incertezza rimane. Oggi e domani, la Luna opposta può innalzare tensioni: calibra bene le tue aspettative. Sul lavoro è il momento di seminare con pazienza: attenzione alle discussioni con il partner.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: sul lavoro è il momento di seminare con pazienza: attenzione alle discussioni con il partner.

