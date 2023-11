Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 15 novembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 15 novembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore le stelle vi inviteranno a fermarvi per fare il punto della situazione. Con la Luna e Mercurio in aspetto amico potrete accogliere ogni nuova sfida con fiducia e tranquillità. Concluderete questo mese in maniera vincente. Coraggio!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 15 novembre 2023), nel corso delle prossime ore sarà necessario usare la massima cautela, soprattutto se la giornata vi porterà alcuni dubbi. Chi nelle settimane passate ha avuto qualche piccolo problema di soldi, sarà ancora più a rischio. Fateci attenzione.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si preannuncia una giornata particolarmente nervosa. Tutta colpa di una Luna in opposizione. Saturno in quadratura continua a causarvi problemi con l’ambiente, con le persone intorno a voi. Cercate di mantenere la calma e non lasciarvi sopraffare dalla rabbia. Mordetevi la lingua se necessario.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle vi invitano a fermarvi per riflettere sui sentimenti, cercate di capire la persona che vi sta vicino prima di aprire bocca. Non sarà raro avvertire la necessità di avere più garanzie da parte del coniuge o anche solo una tenerezza in più. Una carezza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 15 novembre 2023), grazie a un bellissimo Mercurio nel corso delle prossime ore avvertirete una forte spinta ad agire, avrete la capacità di sorprendere affascinare gli altri con sentimenti e parole speciali. I cuori solitari avranno più occasioni di fare incontri interessanti.

VERGINE

Cari Vergine, potreste sentirvi sopraffatti dallo stress e desiderosi di isolarvi e passare del tempo da soli. In pace. Sono giorni in cui possono nascere tensioni nel posto di lavoro e nelle relazioni interpersonali.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: le stelle vi inviteranno a fermarvi per fare il punto della situazione. Con la Luna e Mercurio in aspetto amico potrete accogliere ogni nuova sfida con fiducia e tranquillità.