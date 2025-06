Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 11 giugno 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 11 giugno 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in questo periodo siete chiamati a riflettere profondamente sulle vostre capacità di tolleranza verso gli altri. La dissonanza di Mercurio porterà momenti di tensione o intolleranza soprattutto tra giovedì e venerdì. Per quanto riguarda il lavoro, è fondamentale non sottovalutare i progetti a lungo termine. Fate attenzione a non farvi sopraffare dalla stanchezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 11 giugno 2025), Venere nel segno rappresenta un’opportunità unica per chi è single di darsi da fare e cercare nuove emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, siete in un periodo favorevole per l’acquisizione di nuovi contratti. Meglio dedicarsi ad attività diverse rispetto al passato.

GEMELLI

Cari Gemelli, periodo di scoperta e rinnovamento nelle relazioni amorose. Potreste trovarvi a scoprire una persona che inizialmente sembrerà insignificante ma che in realtà avrà molto da offrirvi. Con Venere in un transito neutrale, c’è un’atmosfera di positività rispetto al mese precedente. Capitolo lavoro: il periodo si presenta favorevole e pieno di inventiva. Sarete in grado di farvi valere grazie a progetti che stanno per prendere forma.

CANCRO

Cari Cancro, dopo un mese di disordini e progetti amorosi in ritardo, è arrivato il momento di rimettere in carreggiata le relazioni. Mercurio, ora nel segno, favorisce la comunicazione e il dialogo. Per quanto riguarda il lavoro, sorprese piacevoli e chiamate inaspettate: non esitate a proporvi per nuove opportunità. La risoluzione dei conflitti potrebbe avvenire dal 17 in poi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 11 giugno 2025), questa settimana il vostro desiderio di stabilità in amore sarà palpabile, così se avete a che fare con una persona che non ve la racconta giusta vorrete ottenere chiarezza. Prestate particolare attenzione al fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, è fondamentale agire con coraggio, fare una richiesta e, in questo senso, le prossime giornate saranno le migliori.

VERGINE

Cari Vergine, Venere è dalla vostra parte e questo aiuterà a risolvere eventuali incomprensioni in amore. Se ci sono state tensioni, ora avete l’opportunità di mostrare comprensione e apertura. Per quanto riguarda il lavoro, nei prossimi mesi è probabile che eventuali contrasti burocratici si risolvano a vostro favore. Potreste ricevere una gratificazione morale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: Venere nel segno rappresenta un’opportunità unica per chi è single.