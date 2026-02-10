Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 11 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 11 febbraio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, periodo di grande risveglio. Marte ti rende impaziente, ma anche coraggioso. Sul lavoro hai voglia di cambiare tutto subito: attenzione a non bruciare i ponti. In amore, chi è solo potrebbe fare un incontro improvviso e destabilizzante. Le coppie devono chiarire una questione lasciata in sospeso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 11 febbraio 2026), sei in una fase di ricostruzione lenta ma solida. Saturno chiede responsabilità, soprattutto sul piano economico. Bene il lavoro, specie per chi ha un progetto a lungo termine. In amore hai bisogno di conferme: non tenertele dentro.

GEMELLI

Cari Gemelli, cielo vivace e movimentato. Mercurio ti rende brillante, comunicativo, irresistibile. Ottimo momento per colloqui, esami, trattative. In amore torna la voglia di leggerezza, ma qualcuno potrebbe chiederti più serietà.

CANCRO

Cari Cancro, emotività in primo piano. La Luna accentua tutto: nostalgia, desiderio, sensibilità. In amore puoi vivere momenti intensi, ma evita il vittimismo. Lavoro in ripresa dopo una fase confusa.

LEONE

Cari Leone, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 11 febbraio 2026), cielo potente. Sei protagonista, anche senza volerlo. Ottime occasioni professionali, soprattutto per chi lavora in proprio. In amore passione alta, ma occhio alla gelosia.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di riordino. Stai mettendo a posto cose pratiche e interiori. Lavoro favorito se richiede precisione e metodo. In amore sei più riflessivo del solito: qualcuno potrebbe sentirti distante.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: cielo potente. Sei protagonista, anche senza volerlo.