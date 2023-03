Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 7 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 7 marzo 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, cielo in rapida crescita anche se è chiaro che molto dipende dall’età e dalle circostanze. Non saranno pochi i nati sotto questo segno che avranno buone soddisfazioni entro la fine del mese di aprile. Il transito di Giove continua ad essere molto importante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 7 marzo 2023), è iniziata una stagione di grandi decisioni, spesso quando viviamo un anno importante (come sarà il 2023) possono nascere contraddizioni. Ad esempio, in un anno valido posso decidere di eliminare quelle relazioni che non fanno altro che creare difficoltà…

GEMELLI

Cari Gemelli, il vostro sarà un cielo particolare per tutta la settimana, sembra che ci siano delle difficoltà o delle piccole preoccupazioni da superare. In queste ore la Luna transita nel segno ma bisogna ricordare che ci sono tensioni che riguardano il lavoro…

CANCRO

Cari Cancro, siete quasi arrivati al traguardo. Siete all’ultimo chilometro. Purtroppo o per fortuna marzo e aprile saranno mesi che prevedono forti tagli e ritardi, quindi tutti coloro che pensavano di poter avere una risposta o una conferma lavorativa in breve tempo saranno costretti a dover avere ancora pazienza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 7 marzo 2023), settimana interessante, abbiamo Giove e Venere in buon aspetto, anche questo rappresenta la voglia d’amore che finalmente può essere soddisfatta. Non bisogna però puntare a traguardi impossibili. Lucidità!

VERGINE

Cari Vergine, state vivendo un periodo di riflessione più che di azione, ma nessun problema, il vostro è un segno zodiacale che ama fermarsi a lungo a pensare per non sbagliare. Non tutto sarà così facile da gestire.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: il transito di Giove continua ad essere molto importante.