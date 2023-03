Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 7 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 7 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ci sono forti contraddizioni in questo periodo: avere tanti pianeti in opposizione e comunque pianeti rilevanti come Giove “contro” potrebbe dare qualche fastidio. Ad esempio, a coloro che hanno ragione e vogliono ottenere un riscatto se sbagliano.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 7 marzo 2023), la forza non manca e questa settimana aiuterà la ripresa, ci sarò un momento rilevante nei prossimi giorni. A cosa dare la priorità? Certamente all’amore, soprattutto se è già nato durante la prima parte del mese di febbraio. Lavoro? I prossimi giorni saranno decisivi per chi deve fare una scelta professionale o vuole portare avanti un progetto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, c’è un bel cielo che vi accompagna con settimane più o meno importanti fino alla fine di aprile. La prima raccomandazione è di non perdere di vista un obiettivo o un traguardo, un progetto che probabilmente avete già in mente da tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un po’ di disagio è arrivato. Chi ha ricevuto un premio o un incarico speciale ora si renderà conto delle responsabilità e dell’impegno necessari. Sapete che dovete essere fedeli ai vostri principi e che non potete tradire la necessità di vederci chiaro in tutte le cose che fate, quindi non scendete a compromessi!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 7 marzo 2023), ottimo cielo per quanto riguarda gli acquisti; volete sempre sperimentare qualcosa di nuovo, quindi se dovete fare il vostro solito lavoro, volete almeno renderlo più dinamico e cambiarlo.

PESCI

Cari Pesci, sarete pronti a voltare pagina e iniziare una nuova fase della vostra esistenza, questo perché molti equilibri cambieranno già a marzo. A volte il destino potrà essere spietato e imporre un nuovo percorso di vita diverso da quello che avremmo immaginato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: la forza non manca e questa settimana aiuterà la ripresa, ci sarò un momento rilevante nei prossimi giorni.