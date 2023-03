Oroscopo Paolo Fox della settimana 6-12 marzo 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 6 al 12 marzo 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 6 al 12 marzo 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi attende una settimana da cinque stelle su cinque. Venere è ancora dalla vostra parte, non dovete isolarvi e chiudervi in casa. Se avete troncato una storia, dovete andare avanti e trovare un nuovo punto di riferimento. Bene gli incontri: lasciatevi andare alla passione. Per quanto riguarda il lavoro, ora dovete ricominciare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Il cielo promette bene in amore, Venere sarà nel segno da metà mese e un’attrazione potrà diventare qualcosa di importante. Lasciatevi andare e cercate di farvi conquistare dalla mente, non solo dal fisico. Lavoro? Le idee non vi mancano, cercate di stare lontani dalle polemiche.

GEMELLI

Cari Gemelli, tre stelle.In amore non dovete dare tutto per scontato e dovete mantenere la calma, soprattutto se siete un po’ confusi e agitati. Un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di importante. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ confusi, Saturno è contrario, ma la colpa non è vostra…

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. In amore non dovete essere pessimisti, Mercurio è dalla vostra parte e un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di importante. Attenzione alle tensioni nel corso della giornata di venerdì, potreste scoprire un bugiardo… Per quanto riguarda il lavoro, fate grande attenzione perché avete Giove contro e quindi dovete riflettere bene.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (6-12 marzo 2023), cinque stelle. Dovete lasciarvi andare all’amore, soprattutto nella giornata di domenica quando la Luna sarà con voi. Lasciatevi andare, bene anche il rapporto con i nati sotto il segno del Sagittario e dell’Ariete, ma presto dovrete prendere una decisione. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di chiudere un accordo entro i primi di maggio.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Avete messo da parte i vostri sentimenti. Da metà mese, però, Venere sarà dalla vostra parte. Prima di quel momento dovrete riuscire a mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, dovete aprirvi a nuove occasioni perché i cambiamenti sono dietro l’angolo.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. In amore dovete mantenere la calma, soprattutto se pensate che chi vi sta vicino non vi ha detto tutta la verità. Confronti accesi nel corso della giornata di venerdì, ma cercate di pensare bene a quello che dite. Per quanto riguarda il lavoro, tutto va a rallentatore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle.In amore dovete chiarire subito se ci sono stati dei contrasti. Attenzione ai rapporti che nascono ora perché l’agitazione è nell’aria: cercate di non prendere decisioni dettate dalla fretta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Le stelle sono interessanti per l’amore, avete voglia di lasciarvi andare alla passione e volete ritrovare la serenità. Cercate, però, di non alimentare polemiche a metà settimana e di fidarvi un po’ di più. Per quanto riguarda il lavoro, dovete recuperare e rivedere degli accordi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. In amore dovete fare attenzione, soprattutto nella seconda metà del mese. Non buttatevi a capofitto, anche se avete voglia di innamorarvi: meglio mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, avete tanti impegni e il periodo è davvero importante.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. In amore se siete soli da tempo dovete lasciarvi andare alla passione perché può nascere una bella storia. Bene i rapporti con i nati sotto il segno dei Gemelli e del Sagittario. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo promette bene e aiuta i liberi professionisti.

PESCI

Cari Pesci, quattro stelle.Un amore nato quasi per gioco può diventare importante: Saturno è dalla vostra parte, gli incontri sono favoriti e potrete anche chiudere un rapporto che non vi piace. Per quanto riguarda il lavoro, tutto dipende da voi e dalla vostra forza di volontà. Forza, il cielo vi sorride!

