Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 4 aprile 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 4 aprile 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete fatto grandi passi avanti dall’inizio dell’anno, chiudendo situazioni difficili o iniziando un nuovo periodo della vostra vita, tuttavia ora state vivendo nuovi rallentamenti… Nulla di grave in realtà ma potreste sentirvi stanchi e svogliati, in questo caso non cadete nelle provocazioni altrimenti sarà peggio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 4 aprile 2023), chi ha un’attività in proprio o ha fatto partire un progetto di recente, non deve restare a guardare ma darsi da fare. Le stelle vi aiuteranno ma il successo non dipenderà unicamente da loro, anzi, dovrete essere voi a garantire qualità al vostro operato. Sta a voi dimostrare quanto valete.

GEMELLI

Cari Gemelli, Luna dissonante: state avendo a che fare con situazioni incresciose che rischiano di farvi arrabbiare molto soprattutto se qualcuno cerca di mettervi in cattiva luce… I risultati non mancano ma dovete impostare meglio il futuro. Resistete fino a mercoledì, da lì in poi le cose andranno meglio.

CANCRO

Cari Cancro, siete in attesa di novità ma anche questa settimana, come quella precedente, sarà un po’ rallentata… Il problema non sta nelle cose che non funzionano ma in semplici problemi che vi potrebbero creare ansia e preoccupazione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 4 aprile 2023), vi attende una giornata stressante nella quale potreste sentire il bisogno di abbandonare tutto e scappare. Siete alle porte di un momento particolare della vostra vita in cui sarete chiamati a fare una scelta. Vorreste che alcune persone fossero più leali con voi, soprattutto in amore, ma non dipende solo da voi…

VERGINE

Cari Vergine, non state vivendo un periodo molto tranquillo, a preoccuparvi sono in particolare delle piccole ansie e situazioni ambigue. Rispetto a marzo però vi sentite più sicuri e vi lasciate scivolare le cose addosso, consapevoli delle vostre capacità. Cielo positivo per i sentimenti e i rapporti con gli altri.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: le stelle vi aiuteranno ma il successo non dipenderà unicamente da loro. Rimboccatevi le maniche!