Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 18 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 18 ottobre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questo che state vivendo è un momento interessante per le relazioni. Dalla prossima settimana alcune situazioni saranno più chiare. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà da discutere ma gli ultimi giorni di ottobre saranno molto interessanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 18 ottobre 2022), adesso è necessaria un po’ di attenzione, la Luna dissonante porterà piccole tensioni. Per quanto riguarda il lavoro, è meglio evitare contrasti che siano colleghi o capi.

GEMELLI

Cari Gemelli, nelle prossime ore avrete la Luna favorevole e anche Venere sarà dalla vostra parte, potrebbe essere nata una passione di recente. C’è una discreta voglia di cambiare a livello lavorativo.

CANCRO

Cari Cancro, è importante calibrare le proprie parole. Se tenete molto ad una persona, rimandate le discussioni di qualche ora. Per quanto riguarda il lavoro, è da tempo che state cercando di rimettervi in gioco ma non è facile.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 18 ottobre 2022), la Luna si trova proprio nel vostro segno, potete contare su una bella carica di energia in questo periodo. Chi sta pensando di trovare un nuovo lavoro potrà ottenere risultati importanti in questo periodo dell’anno.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, quando le stelle sono così pressanti bisogna eliminare qualsiasi tipo di retaggio sbagliato. Se c’è una persona che vi interessa, frequentatela. A lavoro sarete molto più stabili e positivi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: potete contare su una bella carica di energia in questo periodo.