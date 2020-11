Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 17 novembre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 17 novembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 17 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata un po’ particolare, avrete voglia di litigare con tutti, non siete ben disposti a lasciar correre anche il minimo errore e siete aperti alla polemica. Sono in arrivo dei piccoli cambiamenti che saprete gestire al meglio. Chi deve fare un passo importante deve essere anche molto cauto.

TORO Cari Toro, secondo Paolo Fox quella di domani sarà una giornata interessante per l’amore, chi vuole sbilanciarsi e lasciar parlare il cuore dovrà farlo oggi, chiarite quello che provate con il diretto interessante. Anche sul lavoro questo è un momento buono per chi di recente ha avuto problemi o ha iniziato un nuovo progetto.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo il guru delle stelle quella di domani sarà una giornata piacevole per l’amore, tuttavia meglio essere prudenti nei rapporti con gli altri, non sbilanciatevi troppo se non siete certi di essere corrisposti. Occhio anche alle troppe spese, il lavoro non è molto generoso in questo periodo.

CANCRO

Cari Cancro, chi ha dubbi in amore dovrebbe evitare le discussioni perché potrebbe peggiorare la situazione. Evitate le polemiche, non vi porteranno da nessuna parte. Non stancatevi troppo neanche con il lavoro, potreste imbattervi in qualche piccolo disagio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox chi ha avuto problemi di recente dovrebbe chiudere la questione entro il 21. Sul lavoro è arrivato il momento di fare delle scelte importanti, aprirsi a nuove prospettive, cambiare pagina.

VERGINE

Cari Vergine, quella di domani per voi sarà una giornata un po’ stancante per quanto riguarda i sentimenti, non temete, recupererete molto presto. Chi vuole cambiare lavoro o ruolo in questo momento deve valutare bene le opzioni.

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Toro: in amore volete fare un passo in avanti, meglio chiarire come la vedete con il diretto interessato.

