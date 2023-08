Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 15 agosto 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 15 agosto 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, l’amore vive una fase di stanca. Forse c’è qualcosa che non va con il partner? Sul lavoro siete forti abbastanza per superare crisi e difficoltà di ogni sorta, ma non c’è nulla di male a chiedere aiuto ad una persona vicina e fidata. Bene in particolare le collaborazioni con Scorpione e Ariete.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 15 agosto 2023), la giornata di Ferragosto sarà all’insegna della cautela e di possibili litigi con il partner e con chi vi circonda. Cercate di mantenere la calma. La Luna è in opposizione. Avrete la sensazione che qualcuno non ve la conti giusta. Sul lavoro volete cambiare aria e provare qualcosa di nuovo.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore il consiglio delle stelle è di evitare conflitti in particolare con Vergine e Pesci. Non potete prendervela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro pian piano si recupera, ma attenzione perché possono esserci disguidi con accordi già presi o contratti da firmare. Meglio mantenersi cauti fino alla fine.

CANCRO

Cari Cancro, se avete vissuto dei contrasti in amore, potete finalmente riappacificarvi. Questo Ferragosto vi vedrà sereni e affrancati. Sul lavoro dovete essere maggiormente fiduciosi, anche se adesso vi sembra andare tutto storto. Pian piano le cose si risolvono. Le prossime settimane saranno decisive.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 15 agosto 2023), la giornata di Ferragosto si apre con la Luna contraria, per cui potreste sentirvi un po’ agitati. Cercate di mantenere la calma. Sul lavoro è una giornata nella quale avete vissute tante situazioni poco chiare. Rimandate ai prossimi giorni.

VERGINE

Cari Vergine, questo Ferragosto porterà con sé ottime emozioni da vivere a pieno. Sul lavoro l’oroscopo porterà novità importanti. Potranno arrivare chiamate e nuove proposte per dare una svolta alla vostra carriera. D’altronde questo è il momento in cui seminare in vista della ripresa autunnale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: preparatevi a grosse emozioni.